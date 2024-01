Nem először mutatták be A dzsungel könyve című musicalt az egri színházban, az idősebbek még emlékezhetnek az első, a kilencvenes években látott előadásra. Ezt a darabot azonban nem lehet megunni. Most Bal József rendezésében láthatja a közönség, a premiert pénteken este tartották. Dés László zenéje is hozzájárult, hogy a bemutató ezúttal is hatalmas sikert arasson. A színészek mellett a GG Tánc Eger táncosai is kitettek magukért, így látványos és vérpezsdítő élményt nyújtó produkció született, melyet méltán honorált vastapssal a premier közönsége. A Monkey funky és a Kegyelet egylet például hangos ovációt váltott ki.