Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad arról számolt be közösségi oldalán, hogy nagy megtiszteltetés érte őket az elmúlt napokban. III. Károly brit uralkodó főlovásza, Toby Browne ezredes és a király főkocsisa, Matthew Powers tett náluk látogatást. Lenyűgözte őket a lipicai lovak intelligenciája és képzettsége mind nyereg alatt, mind fogatban, amelyet a főkocsis ki is próbált. Ellátogattak Csipkéskútra is, ahol fölnőnek a méncsikók, s betekintést nyertek a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály lóképzésének mindennapjaiba - tették közzé a ménesgazdaság közösségi oldalán.