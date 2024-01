A filmet forgalmazó Galloping Entertainment videós oldalán tett közzé egy előzetest az 1242 A Nyugat kapujában című filmből. A tatárjárás időszakában játszódó magyar-angol-mongol koprodukcióban készülő mozi jó részét Szilvásváradon forgatták még 2022 őszén és telén.

Pár hónappal korábban a vimeora került föl egy rövidebb előzetes. Az állami támogatásból készülő filmet idén májusra, júniusra ígéri az alkotás weboldala. A produkcióban tavaly számos változás volt a produkciós cég tulajdonosi körében is, valamint a parlamentben többször is hangzott el kérdés, mert a több milliárd forintból készülő film munkatársait nem minden esetben fizették ki a készítők. Erre Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt válaszolta októberben a Nemzeti Filmintézet tájékoztatása alapján, hogy az NFI, mint támogató az 1242 – A Nyugat kapujában című film picture lock előtti végleges változatát elfogadta, a rendelkezésére álló információk szerint jelenleg a végső, vágott változat elkészítéséhez szükséges utómunka zajlik. A filmalkotás támogatási szerződésben rögzített bemutatási határideje 2024. június. A támogatott részére nyújtott közvetlen költségvetési támogatás elszámolása jelenleg is folyamatban van. Az NFI ellenőrzése csak a már kifizetett és lekönyvelt szállítói számlákra, megbízási díjakra terjed ki, mivel csak a pénzügyileg teljesített számlákat, illetve megbízási díjakat lehet elszámolni a támogatás terhére.

A Galloping Entertainment weboldala szerint az angol nyelven készült film 100 perces, májusban kerül mozikba és 13 millió dollárból, azaz nagyjából 4,5 milliárd forintból forgatták le (ebből 2,5 milliárd forint volt magyar állami támogatás).