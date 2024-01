Hatvanban a Magyar Kultúra Napján Horváth Richárd polgármester mondta el ünnepi gondolatait. Mint fogalmazott, a városvezetés a nehéz gazdasági helyzet ellenére is azon dolgozik, hogy erősítse a helyi kulturális életet, értékeket. – Mindent megteszünk, hogy ebben a városban működjenek a kulturális intézményeink, és kellően betöltsék a szerepüket. Köszönettel tartozom azoknak, akik ezekben az intézményekben dolgoznak, helyt állnak, és segítenek minket a mindennapokban – jelentette ki.

Az eseményen átadták a „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan város kultúrájáért”-elismerést, amit évente a város kulturális életében tevékenykedő szakdolgozónak ítélnek oda. Idén Vitayné Kepes Gabriella, az Ady Endre Könyvtár igazgatóhelyettese, a gyermekkönyvtár vezetője, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezetének vezetőségi tagja vehette át a díjat.

Hatvanban sem maradt el a városi ünnepség

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

Az esemény zenés műsorral folytatódott, felcsendültek egyebek mellett Kodály Zoltán és Erkel Ferenc zeneszerzőink dallamai. A műveket Horváth Mária operaénekes és növendékei előadásában hallhatta a közönség.

A lőrinci ünnepségen a helyi általános iskola tanulóinak a műsorát is megtekinthették az érdeklődők

Forrás: Lőrinci önkormányzat

Lőrinciben a Közösség Házban megtartott eseményen Pálinkás Péter alpolgármester köszöntőjében arra kérte az ünneplőket, hogy keressék meg magukban, amit a magyar kultúrától kaptak és azt is, amit önmaguk tudnak hozzátenni. Érzékeltette, hogy a Himnusz szilárd, rendíthetetlen és örökkévaló mestermű Kölcseytől.

Lőrinciben Pálinkás Péter alpolgármester köszöntötte a megjelenteket

Forrás: Lőrinci önkormányzat

Interaktív műsorral is készültek Lőrinciben a könyvtár munkatársai. A Hunyadi Mátyás Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak ízelítőt a magyar kultúra értékeiből. Zene és próza váltotta egymást, miközben a Himnusz is elhangzott. A vendégek érkezése közben idézetek jelentek meg a kivetítőn. A sors szomorú iróniája, hogy az éppen a jeles napon elhunyt nyelvművelő legenda, Grétsy László egyik idézete is felkerült a vászonra.