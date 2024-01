A korábbi évek hagyományát folytatva 2024-ben kilencedik alkalommal vágtak neki a Málenkij Robot Emléktúrának azok a túrázók, akik három nap, – január 5. és 7. között – alatt tették meg azt a távot, amelyet 1945 januárjában az elhurcoltak végigjártak az akkori mostoha körülmények között. A Dunakanyarból Kál-Kápolnáig vezetett az út, és naponta mintegy 40 kilométert kellett gyalogolniuk a résztvevőknek.

A túrázók idén is jelentkezhettek a teljes távra és kisebb szakaszokra egyaránt, de valamennyi résztvevő maradandó élménnyel távozott. Szimbolikusan is be lehetett kapcsolódni a kilencedik túrát teljesítőkhöz azzal, hogy a túra három napjára kiraktak egy pár bakancsot otthon, az ajtó elé. Végül vasárnap délután az emlékezők megérkeztek Kápolnára, ahol természetesen meggyújtottak-egy-egy gyertát.