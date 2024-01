A nagyrédei Kerek Dávid, a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős zenés színművész szakos hallgatója Maugliként lép a közönség elé januárban az egri Gárdonyi Géza Színházban. A dzsungel könyve című, Dés László - Geszti Péter - Békés Pál készítette musicalben már nem az első főszerepét kapta, hiszen ő alakítja kettős szereposztásban Nemecsek Ernőt A Pál utcai fiúk vígszínházi előadásain. Kerek Dávid az idei év történéseiről beszélt először portálunknak.

– A tavalyi évad második felében komoly munkáink voltak az egyetemen. Az ünnepek után elkezdtünk próbálni egy nagyszabású operett-vizsgaelőadást, amelyben 5 különböző európai szerző remekműveit vittük színpadra. Sok-sok nehézséggel járt ez a próbafolyamat, de nekem nagyon szép emlék, már csak azért is, mert rendkívüli élmény ilyen csodás zenékkel foglalkozni. Ezt követően egy prózai vizsgaelőadáson dolgoztunk, Racine Phaedra című 1677-ben megjelent drámája volt az anyag, Porogi Dorka rendezte. Ez szintén egy nagyon nehéz, nagyon új, de rettenetesen izgalmas munka volt. Azért nagyon fontosak ezek az egyetemi előadások, mert az ember olyan anyagokon és olyan módszerekkel dolgozhat, amire majd a pályán nem feltétlenül lesz lehetősége. Itt például egy hónapig fel sem álltunk a példány mellől. Szükség is volt rá, hisz nagyon régi, bonyolult szövetű darab, de gyönyörű a szöveg. Aztán a nyári szünet után a Jurányi Házban kezdtem el próbálni. A Titánium Projektben nyílt lehetőségünk dolgozni Roland Schimmelpennig Az arab éjszaka című darabján. A rendező Nyári Ádám és a dramaturg Gaál Anna is évfolyamtársam volt az egyetemen, illetve több jelenlegi osztálytársam is részt vett színészként az alkotófolyamatban. Nagy öröm volt, hogy bár az egyetemen történő modellváltás sokunkat messze sodort egymástól, mégis együtt akarunk és tudunk színházat csinálni. Piszok nagy meló volt ez is, de végül azt hiszem, született egy fontos, új hangú-szagú előadás – emlékezett vissza Kerek Dávid.

Az ifjú színművész azzal folytatta, hogy Az arab éjszaka bemutatóját követően, sok várakozás után, elkezdődött a Pinokkió próbafolyamata a Vígszínházban. A családi road movie zenéjét Presser Gábor és Sztevanovity Dusán jegyzi.

– Mivel eddig idén, hála Istennek, egymást érik a munkák, azt hiszem időm sem volt még igazán feldolgozni azt, ami mögöttünk van. Érdekes dolog ez, mert ha valamin dolgozom, akkor azzal kelek-fekszek, megyek le a boltba, a kollégáimmal töltöm az életem nagy részét, megszeretek mindenkit és mindent, aztán egyszer csak vége. Bemutatunk egy előadást, persze játszuk tovább, de mégis véget ér valami nagyon sűrű és kalandos utazás. Az ilyen folyamatokat kellene, hogy kövesse egy nyugodt, türelmes feldolgozás. Mindenesetre azt biztosan el tudom mondani, hogy életreszóló élmény marad nekem ez a munka is. Természetesen mondanom sem kell, mekkora dolog olyan emberrel együtt dolgozni, mint Presser Gábor. Egyébként végtelenül kedves és türelmes volt velünk, ugyanakkor hajtott is minket, hiszen ő is azt akarta, hogy a lehető legjobban szólaljanak meg a dalok. De kivétel nélkül mindenki iszonyat nagy melót pakolt bele ebbe a produkcióba. A Pinokkiót rendező Keresztes Tamás amellett, hogy az egyik legfoglalkoztatottabb színesz ma Magyarországon, izgalmas és komplex gondolkodású, mániákus színházi alkotó. Ez látszik is az előadáson – részletezte Kerek Dávid.

Mint megtudtuk, az ifjú művész nagyon boldog volt, mikor Bal József rendező megkereste A dzsungel könyve főszerepével.

– Részben természetesen az boldogított, mert jó szerepet ajánlott a rendező, másrészt pedig személyes ügy is nekem “hazai pályán”, azaz Heves vármegyében szerepelni. Egyébként az egri színházhoz köthető az egyik – ha nem az első – színházi élményem, A padlás című musicalt láttam a szüleimmel nagyon kicsi gyermekként. Meg persze, kivételes helyzet az is, hogy A Pál utcai fiúk után egy másik legendás Dés-Geszti darab főszerepét játszhatom el. Egyszóval örülök nagyon, és remélem nagyon jó előadást sikerül csinálnunk, én igyekszem megtenni mindent. Túl sokat most még nem tudok elárulni a darabról, eddig viszonylag keveset próbáltunk, januártól lesz nagy hajtás. Nagyon jól érzem magam a csapatban, kedvesek és befogadóak a kollégák, jól teltek a próbák. Tanulom a dalokat, a szöveget, igyekszem a lehető legfelkészültebben folytatni a munkát, olvasom a regényt. Minden más kiderül majd a próbákon – mondta Kerek Dávid.

A fiatal színész hozzátette, túl sok idő nem jutott az ünnepi készülődésre.

– December 23-án még dupla Pinokkiót játszottunk a Vígszínházban. A szentestét otthon töltöttem Nagyrédén, majd karácsony napján kora reggel utaztam vissza Budapestre, egy újabb dupla Pinokkióra. Kicsit szaladós volt, de utána egészen az új év kezdetéig pihentem. Hosszú és tartalmas év volt a 2023-as, nagyon jól esett kicsit otthon lenni a családommal. Próbálok figyelni, hogy ne kényelmesedjek el nagyon, mert utána nekem elég nehéz visszatérni a munkába. Pedig feladat lesz bőven, a következő félév végén diplomázom. Nem tudok semmit mondani a jövőről, remélem sokat és sokfélét tudok majd dolgozni. Dehát addig még hátra van egy szakdolgozat és néhány bemutató, szóval egyelőre erre koncentrálok – összegezte Kerek Dávid.