A Szépasszony-völgy Szabadtéri Színpada, vagyis a Márai Központ szervezői bejelentették az első neveket az idei szezon fellépői közül. Kiderült, hogy több, mint 30 programmal készülnek a Szépasszony-völgyben, a kínálat műfajilag, korosztályt és zenei stílust tekintve is változatos lesz. A programokon túl dekorációban és más területen is újítanak a házigazdák.

Januárban megtörtént az első egyeztetés a Szépasszony-völgy szereplőivel – borászatok, vendéglátósok, szálláshelyadók –, akiktől több információt, véleményt is kaptak az elmúlt évek tapasztalatai alapján.

– Ezekből merítve tervezünk újításokat is idén, mint például egy egységes arculat a Szépasszony-völgyre vonatkozóan, nagyobb hangsúlyt fektetünk a közös kommunikációra, tehát a programok mellé ajánlunk borászatokat, akciókat, vendéglátóhelyeket sőt opciókat a közeli szállásokra is az Egerbe érkezőknek. Tervezünk családi programot és még folklór, hagyományőrző műsort is – írta Berényi Tamás, főszervező.

A Márai Központ hangulatában nagy változáson esett át az elmúlt években, színesebb lett, felkerültek különböző dekorációs elemek, mellyel a szervezők a korábbi hangulatot tették izgalmasabbá, otthonosabbá. A változtatásoknak hála több partner – produkció és zenekarok is – szívesen tér vissza Egerbe, a Szépasszony-völgybe.

A színpad nyitó programjára június 14-én kerül sor, melynek fellépőjét a szervezők hamarosan bejelentik. A szezonzáró programot pedig a tavalyi évhez hasonlóan közönségszavazás eredménye alapján valósítják meg, ahogy az elmúlt évben a Neoton Famíliát is. A tervezetből kiderül, ebben az évben is lesz Tankcsapda koncert, vagy Ossian és Kárpátia is, de lesz retro program is.