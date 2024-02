Mikor behajtott Egerbe, a Kertész útnál kissé elérzékenyült, hiszen ott lakott egy korábbi szerelme – vallotta be Mészáros Máté, aki hosszú éveket töltött a Gárdonyi Géza Színház társulatában.

– Fontos pillanat, amikor valaki elkezdi a pályáját és a felnőtt életét, és velem mindez Egerben történt meg, ezért ez a város mindig különleges marad számomra - mondta Mészáros Máté a Bródy Sándor Könyvtárban tartott beszélgetésen péntek este. Nyolc évadban itt játszani és élni elég sok ahhoz, hogy sose felejtse el, mesélte. Miután elhagyta Egert, ahová egykori főiskolai osztályfőnöke, Máté Gábor révén került, a Vígszínház társulatának tagja volt, majd kipróbálta a szabadúszást, és megtalálta a filmezés is, így eljátszhatta a Nyugati nyaralás című fim főszerepét. Olyan szakmai kihívásokra azonban nem talált, mint amilyeneket az egri társulat kínált neki, magyarázta. Pályája egyik csúcsának tartja, hogy játszott A párnaember egri előadásában, alakításáért díjat nyert a POSZT-on.

Hogy miért választotta a színészi pályát? Természetesen erre a kérdésre is választ vár Vass Judit, aki beszélgetést vezette. Kiderült, volt ebben némi menekülés is: szülei közgazdászok voltak, és ő meg a testvére, Mészáros Sára - aki ugyancsak színművész - egészen más világba vágytak, ez pedig a színpad volt. A szokásos mély és komoly kérdések között persze becsúszott egy-egy vicces, sőt pikáns történet is: Mészáros Máté például igencsak életszerűen mesélte el, hogy az egyetemi évek alatt - fiatal volt és kellett a pénz -, felnőttfilmeket szinkronizált. Mindezt nem restelli, sőt, bevallotta: nem mond gyakran nemet a felkínált feladatokra, hiszen a színész éhen hal, ha túl szigorú önmagához. Azt is tudja viszont, hogy könnyű unalmassá válni, rutinból játszani, sőt, elkurvulni is ezen a pályán, ahol a Covid járvány óta sokkal nehezebb a megélhetés. - Ha egy színész nem veszi észre, hogy már csak önmagát ismétli, és a régi dolgaiból él, az egy hamis dolog - mondta Mészáros Máté, aki mindig is az egri színházszeretők egyik kedvence volt.

Sárik Péter, a Kultúrszalon másik vendége nem titkolta: mindig magasra teszi a mércét:

– Ha az arcvesztés veszélye fenyegetett, nemet mondtam a nagy pénzes haknikra is. Láttam nagyon sok kiégett zenészt étteremben zenélni, és megfogadtam, abbahagyom, ha így búslakodom. Olyanokat zenélek, amiket szeretek, olyan zenészekkel, akiket kedvelek, s ott, ahol szeretnék - magyarázta. Egy tréfás mondást is idézett: a klasszikus zenészt azzal stresszeled, ha elveszed előle a kottát, a dzsesszt játszót pedig azzal, ha elé teszed.

– Hétévesen megvolt a tervem, hogy világhírű zenész leszek - mesélte. A beszélgetésből az is kiderült, hogy rájött, azt kapja meg, amit elengedett: egyik évben például egy cifra káromkodás közben lemondott arról, hogy Fonográf-díjasok legyenek, ám utána többször is odaítélték nekik az elismerést. A neves dzsesszzongorista és zeneszerző persze nem csupán Vass Judit kérdéseire válaszolgatott, de a hangszerét is magával hozta, így zenei élménnyel is megajándékozta a közönséget, sőt, meg is énekeltette a Kultúrszalon részeseit.