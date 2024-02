Családjában és életében mindig fontos szerepet töltött be a hit, a remény és a szeretet - minderről a Duna Televízió, Isten kezében című vallási sorozatában mesélt először az egri születésű, Jászai Mari-díjas színművész, műsorvezető.

– Szülővárosomban, Egerben kereszteltek meg. A szüleim színészek voltak, egy előadásuk után, este nyitatták ki a templomot, hogy a hitük szerint engem is keresztényként nevelhessenek – kezdte Kautzky Armand. Hozzátette, magánéletében és a pályáján is több alkalommal érezte, hogy hite segíti őt az életben, irányt mutat számára a kilátástalannak tűnő helyzetekben. Kiemelte a hit közösségi erejét is.

Szeretem megélni azt, hogy valahová tartozom: a családomhoz, a társulatomhoz, szellemi és hitbeli közösséghez vagy távolabbról nézve az emberiséghez. Szeretem a kereszténységet, az evangélikus egyházat, amihez tartozom a családom révén. A hit egy belső dolog, magánügy, de mégis jó érzés tudni, hogy összetartozunk – mondta az adásban a színművész, adta hírül a Hirado.hu.

A beszélgetés a Hirado.hu-n tekinthető meg.