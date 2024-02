Az Agria Film Kft. összegyűjtötte a tavalyi év legsikeresebb családi filmjeit, melyet ezen a hétvégén filmenként csak 990 forintért lehet megnézni. Február 10-én és 11-én hat film és mese közül lehet választani az Agria Park moziban –írta a mozi közleményben.

A legendás csokigyáros, Wonka történetét szombaton és vasárnap is bemutatják. Az igazi cukormázas, varázslatos, zenés film még a szülőket is elkápráztatja. A Kacsalábon izgalmas családi történet a Mallard kacsa-famíliáról, akik őrült, kalandos útra indulnak New Yorkból Jamaicába.

A Kívánság című animációs filmből kiderül, hogyan keletkezett a hullócsillag, ami sok Disney-figura kívánságát teljesítette. Lenyűgöző látvány és megható történet a barátságról és arról, hogy ne mondjunk le az álmainkról, kívánságainkról. A Trollok: Együtt a band családi animációs filmtől garantál lesz a buli hangulat a mozi teremben. A Legjobb filmdal kategóriában Oscart-díjra jelölt mese az összetartásról és barátságról szól, miközben a rádiókból is ismert slágerek csendülnek fel.

A Mancsőrjáratot nem kell bemutatni egy kisgyermekes szülőnek sem. Amikor egy meteor zuhan Kalandvárosba, szupererőt ad a Mancs őrjárat kutyusainak, így szuperkutyák lesznek belőlük. Super Mario Bros: A film még apának is nagy élmény! Mario és Luigi a két vízvezeték-szerelő izgalmas kalandokba keveredik, miközben próbálják megmenteni Peach hercegnőt karmai közül. A filmben feltűnik a videó-játék legismertebb szereplői is, mint Toad, Donkey Kong, Cranky Kong, Kamek és Spike is.

Ezen a hétvégén a mozizáshoz elengedhetetlen popcorn és nachos mellett, kibővített büfé kínálattal is készülnek a szervezők a legkisebbek számára.