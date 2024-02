Idén a szokásosnál korábban – február 29-én – rendezték meg az Egri Borvidéki Borverseny a Hotel Villa Völgyben. Nevezni az Egri Borvidéken termelt szőlőből készült borokkal lehetett, és nem volt feltétel a forgalombahozatali engedély megléte.

Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa (EBHT) elnöke elmondta, huszonnyolcadik alkalommal szervezték meg ezt a boros megmérettetést.

– Egy borverseny mindig egy értékelése a saját munkánknak. Az évek folyamán ez mindig változik, fejlődik. Szeretnénk azt elérni – melyet már a korábbi borversenyeken is megfogalmaztunk –, hogy ha itt valaki jó minősítést kap, az az országos versenyen is megmutatkozzon. Ezt a tendenciát akarjuk emelni a mostanival, s a jövőbeni versenyekkel is. A megújult választmánynak ez kifejezett szándéka – fogalmazott. Ennek szellemében választottak borbírákat, ők is magasabb nívót képviselnek.

– Ha ezt a nívót meg tudjuk teremteni, s tartani is tudjuk, akkor ez valóban egy vonzó borverseny lesz – tette hozzá az elnök.

Elmondta azt is, hogy hét kategóriában – fehér bor, egri csillag, debrői hárslevelű, desszert borok, rozé, vörös/siller borok és egri bikavér – 182 bort neveztek be a borászok. Szavai szerint, aki itt eredményt ér el, egyrészt promotálhatja magát, másrészt az Egri Borvidéki Borversenyen aranyérmet nyert boroknak az Országos Borversenyre történő nevezése az EBHT támogatásával együtt ingyenes. A kategóriák legjobbjai külön díjazásban részesülnek.

– Nem utolsó sorban a helyi rendezvényeken is megjelennek a győztes borok, például az Egri Bikavér Ünnepi Napok gálavacsorájának kínálóborai az itt győztesek lesznek – mondta.

A nevezéshez verseny rendezőjéhez (Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa) a benevezett bormintákból legalább négy 0,75 literes palackot vagy ennek megfelelő űrmértékű mennyiséget kellett palackosan eljuttatni a kitöltött nevezési lappal együtt február 12-22. között. A megnyitó után kezdődött a borbírálat, este pedig szakmai vacsoraestre kerül sor a borvidéki borverseny támogatóinak szakmai bemutatójával a Juhász Testvérek Kőlyuk úti pincészetében.