Ha az ingatlanos oldalakon mostanság feltűnt ismertetőt felületesen nézzük, arra gondolhatnánk, hogy valaki szimplán megválik a családi házától. Ha azonban jobban nekiveselkedünk a részleteknek, láthatjuk – az arra fogékony generáció tagjai pedig nemcsak láthatják, hanem legbelül át is élhetik azt az időszakot –, amint az elmúlt néhány évtized szubkultúrájának utolsó helyi maradványa a piac törvényei szerint várja jövőbeni sorsát.

Lássuk a hivatalos megfogalmazást: „Hatvan kedvelt kertvárosi részén, 1987-ben épült családi ház, a benne 1988 óta folyamatosan működő népszerű vendéglátó üzlettel eladó.”

Igen, a hatvani Negro Presszóról van szó. Arról a szórakozóhelyről, amely utolsóként maradt meg az elmúlt csaknem fél évszázad pezsgő rockéletéből. A sor az 1960-as, 70-es évek fordulója körül az Iparos Körben, a Folyosó Klubban és a cukorgyári kultúrotthonban kezdődött – a Hatvany-Deutschok nyári kúriájából, az úgynevezett kiskastélyból átalakított létesítmény végre megfelelő terepet biztosított ahhoz, hogy az éledező „csörömpölős” zene ne zavarja a környék lakosságát –, aztán az idők során megannyi helyszín fogadta be a sokáig mostohaként elkönyvelt műfaj képviselőit és annak közönségét.

Mészáros Józsi és az ezredforduló utáni másik legendás hatvani rockkocsma vezetője, Dolly

Forrás: Tari Ottó / Heves Megyei Hírlap

A rockzene népszerűsége hullámzott ugyan, de az elkötelezetteknek köszönhetően soha meg nem szűnt, az 1990-es évektől pedig sokadvirágzását élte. Nem csak azért, mert egyre-másra alakultak a legváltozatosabb irányzatokat művelő bandák – ekkor már igencsak széles spektrumot ölelt fel a „könnyűzene” ezen ága –, hanem azért is, mert akkoriban még a szó legigazibb értelmében is volt terük a fellépéseknek. Megannyi koncerthelyszín várta az érdeklődőket a NegRocktól a Windsor Pubon és a Dalin át a népkerti Fácánig, majd az újhatvani Fagyosig, emellett pedig ekkor indult útjára a rock expó is, ami hosszú időn át a környék egyik csúcsrendezvényének számított.