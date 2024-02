A Szeretet Magvetése címmel nyílt kiállítás kedden Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központban. A hatvani székhelyű Tilma a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány gyermekrajzokból és festményekből álló tárlatának előzményei 2004-ig nyúlnak vissza. Basáné Révész Erzsébet művésztanár – aki férjével, Basa Ottóval a Tilma Alapítvány létrehozója és elnöke – a hatvani általános iskolás tanítványaival ekkor határozta el, hogy meglepetés képeket terveznek karácsonyra. Az alapítvány elnökétől megtudhattuk, hogy 2005 április végén az elkészített táblaképekből az édesanyák és a gyerekek tiszteletére a hatvani könyvtárban egy tanár-diák rendhagyó kiállítást rendeztek Együtt a szeretetben címmel.

A kezdeményezés ötlete és újszerűsége meglepte a kollégákat, szülőket és a felnőtt művészeket egyaránt. Így kezdődött a kiállítások folyamata, mely Hatvanból indult útjára, a nagyvilágba. Basáné Révész Erzsébetben megfogalmazódott az a gondolat, hogy egy nemzetközi rajzpályázati felhívást kezdeményezzen a világ gyermekeinek, amelynek témája: Vallomások a szeretetről. Az évek alatt a gyerekek egyéniségét is kifejező, őszinte és fantáziadús művészi gyermekalkotások születtek. A gyerekek műveiken bemutatták az egymást szerető családokat, barátságokat, az állatokat, a természeti tájakat és tanúságot tettek hitükről, az igazságról, a jóságról, a szeretetről és a szépségről, tette hozzá Basáné Révész Erzsébet. A rendszeresen meghirdetett alkotói pályázatokra érkezett munkákból nemzetközi gyermekrajz-kiállításokat szerveznek országhatáron belül és azon túl is. A Tilma Alapítvány felhívásaira készült műveket a Római Magyar Akadémián is több alkalommal kiállították már, 2011-ben XVI. Benedek pápa, 2014-ben pedig Ferenc pápa is apostoli áldását adta a kiállítás minden résztvevőjére, segítőjére, és a gyermek alkotókra.

A keddi gyöngyösi kiállítás megnyitóján Hiesz György, Gyöngyös polgármestere örömteli bejelentést tett.

– Tavaly levelet kaptam Basáné Révész Erzsébettől, melyben azt írta, állandó helyet keres az évek alatt a világ minden tájáról összegyűlt, gyermek készítette alkotásoknak. Természetesen azt válaszoltam, nagyon szívesen fogadnánk Gyöngyösön a gyűjteményt. Azt tervezzük, hogy az áprilisban átadandó, felújított Haller-Berényi-Orczy-kastélyban kap állandó helyet a kollekció, Gyöngyös galériájában. A gyermekek ezen alkotásainak olyan kisugárzásuk van, olyan szeretet árad belőlük, hogy azt gondolom, Gyöngyösön is hiánypótló lesz a jelenlétük – hangsúlyozta Hiesz György.

A Mátra Művelődési Központban a kiállítást prof. dr. Prokopp Mária Széchenyi- és Magyar Örökség-díjas művészettörténész nyitotta meg.

– Amíg élünk, kötelességünk sugározni azt, mit jelent embernek lenni. Az emberi szellem, a lélek végtelen. Minden ember egy csoda, mert nincs két egyforma köztünk évezredek óta. Amikor látjuk ezeket a rajzokat és festményeket, megtapasztaljuk, hogy milyen végtelenül gazdag a szellemi világunk, ami maga az élet. Ezt nem lehet eléggé ünnepelni. Az emberi lélek sosem öregszik, sőt, mindig gazdagabb lesz. Hirdetjük, hogy az élet szép, és gazdag értékrendje van, ezért minden okunk megvan arra, hogy örüljünk, boldogok legyünk itt a földön és az örök életben is. Minden lélek szeret, a sajátossága a szeretet. Az örök értékeket közvetítő művészet egyben a szeretetet sugározza – fogalmazott prof. dr. Prokopp Mária.