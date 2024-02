A koromnak alapvetően tisztító hatást tulajdonítottak már eleink is. Mondván, megszabadít a gonosztól, rossztól, átoktól, betegségtől, távol tartja azt, sőt, akár egy jó vagy jobb esztendő eljövetelét is jósolhatja. Elnevezése is valószínűsíthetően ebből eredeztethető. Továbbélésében és mai virágzásában fontos szerepet játszott Novajon régen a helyi iskola, ma pedig az egyesületek tagjai, illetve az önfeláldozó, hozzáértő személyek. A remélők ruháinak elkészítése, a menet megszervezése, a kínáló sütemények elkészítése fontos közösségteremtő szereppel bír mind a mai napig a településen. A novaji remélés 2016-ban az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére került, mi magunk részéről már várjuk is a következő szerencsehozó menetet.