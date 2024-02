Nemrég írtunk arról, hogy a forgalmazó youtube oldalán megjelent egy újabb előzetes a Szilvásváradon is forgatott 1242- A Nyugat kapujában című filmről. Ez alapján többen is fölfedezték a videót és negatív kritikák is születtek róla, majd a videó elérhetetlenné vált. Azóta újra föltöltötték. Időközben a film honlapján lévő banneren, amely eddig 2024 májusi megjelenést ígért (előtte pedig 2023. télit), már az olvasható, hogy a filmet 2024. őszén mutathatják be. Az alkotás IMDb oldalán pedig a megjelenés dátumaként 2024. szeptember szerepel (az USA-ban). A film a tervezettnél magasabb költségvetéssel készül, nemrég arról írtak, hogy több vállalkozó a pénzére vár.