Elmondta, hogy a könyvtár nagy hangsúlyt fektet a digitalizációra annak érdekében, hogy bárki, bárhol és bármikor elérhesse ezeket a különleges, történelmi darabokat. Ezért a kiállítás egy részét is digitalizálták már. A több mint hatezer képeslap közül több mint kétezer megtalálható a Summáját írom nevezetű honlapon.

Szécsényi Orsolya, helyismereti könyvtáros mutatta be a kiállítást és történeteket mesélt egy-egy különlegesebb darabról. Előadásában bemutatott több digitalizált képeslapot is, mint például az egri laktanyát ábrázolót. Elmondta, hogy a tárlathoz tizenegy költő és író idézeteit használták fel, hogy kiegészítsék a fotók és képeslapok képi világát. A kiállított tablók mellett pedig bemutatta Tóth Zoltán képeslap gyűjteményes könyvét, melyet ki is lehet kölcsönözni a könyvtárból. Illetve dr. Petercsák Tivadar A magyar képeslap története című kötetét is láthatták a résztvevők.