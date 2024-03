A klasszikus-ének előadóművész sok mindenben kipróbálta magát: szerzett civil pályához és a szakmájához is diplomát, dolgozott ügyvédi irodában, zeneiskolában, sőt volt riporter a Szent István Rádióban. Jelenleg igazi szenvedélyének, az éneklésnek szenteli minden percét, hívják az ország számos pontjára, szervezője és előadója is koncertjeinek. A mai podcastből Anita pályájáról, a zene iránti elköteleződéséről és sok minden másról is szó esik majd. Munkásságáról bővebben az anitaszajko oldalon olvashattok.

Hallgassa meg teljes adásunkat:

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!