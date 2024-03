Bach műveket hallgathatott a közönség a Kocsis Albert Zeneiskolában, ugyanis az intézmény is csatlakozott a Bach Mindenkinek Fesztiválhoz. A koncerten az iskola zenepedagógusai és növendékei mutatkoztak be. Szabóné Csonka Fruzsina a zeneiskola zongoratanára, valamint az esemény szervezője elmondta, az elmúlt hónapokban sokat gyakoroltak, annak érdekében, hogy színvonalas előadást mutathassanak be a közönségnek. – Bach mellett Vivaldi és Händel művekkel is készültünk, valamint eseményen zongora, cselló, csembaló, hegedű, és egy fuvola is felcsendült – közölte.

Bach műveit élvezhette a hallgatóság

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A Bach Mindenkinek Fesztivált már 10. alkalommal rendezik meg az országban. Idén a Kárpát-medence 250 települése csatlakozott a programhoz, köztük a hatvani zeneiskola is.