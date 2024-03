Mátraverebély-Szentkút, a Mátra és a Cserhát ölelésében található nemzeti kegyhely családbarát komplexummá vált, tudatta a szóvivő. A fejlesztéseknek köszönhetően játszóterekkel, sportpályával gazdagodott a hely, nyártól pedig megnyílnak a családi apartmanjai is. Így érdemes a családos programok közé is beiktatni a látogatást. A szent három nap Szentkúton mindig különleges. Aki szeretné átélni mélyebben az ünnepet, annak érdemes az esti (nagycsütörtök, nagypéntek és a húsvéti vigília) felemelő liturgiáiba bekapcsolódni, amelyet az egyik ferences szerzetes kommentárjai tesznek mindenki számára érthetőbbé. Nagycsütörtökön 18 órától lesz szentmise, lábmosás, oltárfosztás, búcsúbeszéd szertartása. Nagypénteken 18 órától Urunk szenvedésének liturgiája kezdődik. Szentsír a gyóntatóudvaron lesz. Nagyszombaton 20 órától: húsvét vigíliája. A szertartás a templom előtt kezdődik. Húsvét vasárnapján szentmisék lesznek, reggel ételszenteléssel, délelőtt pedig körmenetet is tartanak. Bővebb információt ezen az oldalon találunk.

A Palócföld Geoparkja nyúldobó versennyel és mocsárjárással várja a látogatókat. Az Ipolytarnóci Ősmaraványoknál a négynapos ünnep alatt tojáskeresési kihíváson vehetnek részt a gyerekek, de lesz nekik kisállatsimogató, arcfestés, nyúldobó verseny, húsvéti kézművesség, hűtőmágnes-készítés és tojásokat is festenek. A mocsárjárónak nevezett programmal pedig a miocén korszak élővilágát fedezhetik fel. Bővebb információk itt.