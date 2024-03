Újabb nevekkel bővült a Szépasszonyvölgy Szabadtéri Színpad idei programkínálata. A szervezők januárban már néhány fellépőt közzé tettek, mostanra tovább bővült a lista, nem is akármilyen programokkal. A szezon egy hatalmas bulival indul: Byealex és a Slepp nyitja a Szabadtéri Színpad idei programjait majd folytatódik a Rozé Retro Fesztivállal, ahol fellép többek között a szomorú szamuráj megálmodója: Kozsó, a Groovehouse, Cory a Happy Gangből, az ex-Fiestás Csordás Tibi latinos hangzással és Dj Dominique a legismertebb retró slágerekkel.

A Road zenekar koncertje a Márai Központban. (Archív)

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A rockzene rajongói idén is találkozhatnak a Tankcsapdával és a Kárpátia zenekarral, de giga bulinak ígérkezik a Road, a Vad Fruttik és az Ossian koncertje is. A szervezők közönség szavazást is indítottak, melynek abszolút nyertese a Neoton Família Sztárjai lettek, így ők szeptember 6-án, péntek este ismét Egerbe érkeznek.

A komolyzene kedvelőit szintén több programlehetőség várja a nyáron. Nagyzenekaros előadások sora várható városunkban: július 21-én, vasárnap az Egri Szimfónikus Zenekar lép fel, július 27-én szombaton pedig a Queen Symphonic, Freddie Mercury legismertebb slágereit hozza el Szépasszony-völgybe.

Színpadra lép Kökény Attila és Rakonczai Viktor, swing esttel készülnek a Vastag testvérek Elvis és Sinatra dalokkal, továbbá előad Palya Bea és zenekara is. A Retro Páholy fellépői Csepregi Éva, Hegyi Barbara, Tarján Zsófi és Kamarás Iván ismert filmslágerekkel érkeznek, élő, nagykoncert keretén belül.

A magyar zenei élet legendái is Egerben vendégeskednek: a Csík Zenekar koncertjének sztárvendége Presser Gábor, augusztus közepén pedig a Charlie 77 turné állomása lesz a Szépasszonyvölgy Szabadtéri Színpada.

A gyerekek sem maradnak bulik nélkül, hiszen a legnagyobb kedvencek: az Apacuka zenekar, Kalap Jakab és az Alma Együttes is fellép a Márai Központban.

Bővelkedik az idei szezon színházi előadásokban is: a Hőhullám, olyan előadókkal, mint Détár Enikő, Fekete Linda, Gyebnár Csekka, Fésűs Nelli és Szőke Zoltán, valamint visszatér az Anyatigrisek Cseke Katinkával és Fekete Lindával és az Öreglányok komédia Papadimitriu Athina, Kocsis Judit, Kovács Krisztina és Bede-Fazekas Annamária főszereplésével. A klasszikus, örökzöld nagyoperett, a Csárdáskirálynő is kihagyhatatlan Kállay Borival és Faragó Andrással.

Egerbe érkezik még többek között Liptai Klaudia és Jakupcsek Gabriella, továbbá Nyári Károly is Szulák Andrea vendégszereplésével. Az érdeklődők a programokról és jegyekről bővebben tájékozódhatnak a Márai Központ facebook oldalán.