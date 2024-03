SzínApszisok címmel nyílt meg Gonda Bianka kiállítása az EKKE Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet Delta Galériájában hétfőn. A kiállítást dr. Virág Ágnes PhD nyitotta meg, a tárlat megtekinthető az épület nyitvatartási idejében, március 29-ig.

Forrás: Fine Arts Eger / Facebook

"Bianka három személyt nevez meg konkrét inspirációs forrásként, köztük Santiagó Ramón i Cajalt (1852-1934), az idegsebészet atyját, valamint az alkotó és idegkutató Greg Dunnt és alkotótársát az alkalmazott fizikus Brian Edwardsot. Cajal (hasonlóan a penicilit feltaláló Alexander Fleming baktériumok segítségével készített csírafestményeihez) orvostudományi laboratóriumában több száz rajzot készített az agyi sejtekről (ez 80 kis jegyzetfüzetet jelent). Cajal úgy vélte, hogy a neuronok nincsenek egymással közvetlen kapcsolatban, hanem ún. szinoptikus információküldési rendszeren keresztül, tehát kémiai és elektromos úton kommunikálnak egymással. 1906-ban kutatótársával együtt neuron elméletükért Nobel-díjat kaptak. Bianka első, a témához kapcsolódó munkái Cajal rajzainak másolását jelentették. Az alkotás során kísérletezett a barnított papír, a kávé és a fekete tinta használatával. Történt ez mindaddig, míg a formavilág automatikussá nem vált.

A következő lépést a fekete képek sorozata jelentheti, amelyek valójában egyáltalán nem feketék. A háttér mindig többféle színből kikevert, olykor sárgás, néha vöröses, barnás, máskor kékes árnyalatba forduló, mégha ezt szemünk vagy agyunk talán nem is érzékeli ilyen határozott módon. Ebben a sötét, de a színtől mégis puha környezetben jelennek meg az akrilfilc foszforeszkáló pigmentjei. Az apró kis jelek különböző színekben ismétlődnek és egymásba forduló, összekapaszkodó, olykor mély, a szemlélőt beszippantó energia gyűrűkké, kúpokká, örvényekké állnak össze. Mindez mégsem kelt félelmet, a festékspray által is rétegzett körgyűrűk ismétlődő, ritmikus formái inkább érzékiek, feltárják a befelé figyelés meditatív játékosságát. Bár Bianka idézi és felhasználja a neuronokat láttatni engedő brainbow technológiát, ezáltal is utal Dunn és Edwards alkotásaira, munkája mégis távol áll a steril, technológiai megvalósítástól és a brainbow-képek másolásától. Egyedi mintázatokat hoz létre, amelyek olyan vizuális szerkezeteket juttatnak eszembe mint az ujjlenyomatok vagy a könnycseppek." - részlet dr. Virág Ágnes: Gonda Bianka kiállítása: Ha az értelem nem alszik... című, a kiállításról készült írásából.