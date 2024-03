Milyen érzés, amikor a férje rendezi a darabot, amiben játszik? - adódik a kérdés. - Balázs nagyon úriember rendezőként is, ő nagyon érzékenyen nyúl mindenkihez. Hozzám talán nem annyira, mert velem nem kell tiszteletköröket futkosni. Nem bántani akar, hanem velem erőteljesebben tudja közölni, amit szeretne, s ezen néha el is csodálkoztak a kollégák. A hosszú pálya alatt sok mindent megtapasztalt az ember. Volt olyan rendező, aki vadállatként üvöltött, és ledorongolta a színészt, ha nem azt csinálta, amit kért – magyarázza a színésznő. Megadatott persze az is, hogy a férjével egy darabban játsszanak, s ezt azért tartja élménynek, mert jól egymásra tudnak hangolódni, ilyen volt például Az öreg hölgy látogatása című Dürrenmatt dráma. S a tervek szerint a következő évadban is együtt játszanak majd, a darab címe találó: Ők tudják, mi a szerelem.