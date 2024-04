Idén is megrendezték a XIV. Blaskó János festészeti emlékverseny díjátadóját és kiállításmegnyitóját, amelynek ezúttal is az egri Gárdonyi Géza Színház adott otthont. A rendezvényen Sajtos Attila, az Eventus Művészeti Szakgimnázium igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, s elmondta, Blaskó János az Egri Tanárképző Főiskola tanára volt, sok ember tanult tőle. Az igazgató hálás azért, hogy a színház már tizennegyedik esztendeje támogatja e versenyt, melynek célja, hogy Blaskó János festő életpályáját megismertesse a növendékekkel, s példaképet állítson eléjük. Az igazgató a verseny kapcsán egy fontos fogalmat is kiemelt beszédében, ez pedig nem más, mint a motiváció.

- A verseny és a kiállítás lehetőséget biztosít intézményünk növendékeinek arra, hogy megmutassák tehetségüket, s arra is, hogy ne csak másokat, de saját magukat is legyőzhessék - fogalmazott Sajtos Attila, aki kiemelte: intézményük létrehozta a Ziffer Sándor ösztöndíjat, mely arra szolgál, hogy a befolyt összegből az iskola tehetséges diákjait támogassák.

A XIV. Blaskó János festészeti emlékversenyt Blaskó Balázs, az egri színház igazgatója nyitotta meg

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A kiállítást Kis-Prumik Zoltán Barcsay-díjas festőművész, az Alapfokú Művészeti Iskola megbízott vezetője értékelte. Elmondta: örömmel tölti el, hogy az idei versenyre összesen 34 alkotó jelentkezett munkájával, melyek közül 19 alkotás a tárlatban is helyet kapott.

- Ez a verseny már az iskola részévé vált - kezdte. - Fontos, hogy a technika ismeretén túl a diákok az egyéni élményük alapján is tudjanak fejlődni - emelte ki.

A festőművésztől megtudtuk, a idei verseny meghatározott tematikája a transzparencia volt, ami a gyakorlatban annyit jelentett, hogy a diákoknak egy olyan beállítást kellett egy képbe komponálniuk, amely számos, apró elemet tartalmazott. A technika is adott volt, ezúttal akvarellt kellett alkalmazniuk a fiatal tehetségeknek.

A kiállítást Blaskó Balázs Jászai Mari díjas színművész, a Gárdonyi Géza Színház igazgatója, Blaskó János fia nyitotta meg. Beszélt édesapjáról, aki már 36 éve nincs már közöttünk. Kiemelte, édesapja rajongott a diákjaiért, és úgy véli, ez fordítva is igaz volt. Ahogy fogalmazott: mi is támaszthatná alá ezt jobban, mint ez a kiállítás, ami mondhatni, a tanítványainak egyfajta emlékezése.