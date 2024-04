Bélapátfalván vasárnap tartották a város húsvéti rendezvényét. Sokan látogattak el a művelődési házban rendezett programokra, ahol helyben készült laskát lehetett kóstolni, és nem maradhattak el a foglalkoztató programok, ügyességi versenyek, valamint a csillámtetoválás sem. Színpadra léptek a Sirrah Hastánccsoport tagjai, valamint a mikófalvi néptáncosok, akik táncházat is tartottak. Volt bábelőadás is, az Aranykapu Bábszínház Paprika Jancsiról adott elő egy történetet. A délután folyamán kihirdették a rajzpályázat eredményeit is.