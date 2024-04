Javában zajlanak a Matyó Húsvét hétfői programjai, amelyeknek fő attrakciói a vödrös locsolások. Az első locsolkodás előtt a Kossuth Rádióban énekeltek a Mezőkövesdi Dalos Pacsirták, majd a fiúk kérdezték meg a matyó lányokat, szabad-e locsolni. Természetesen a táncosok igent mondtak és már zúdult is ki a víz a vödrökből. Bár a lányok szétfutottak, egy győri néptáncos hölgy, Magyar Beáta vállalta helyettük is az öntözést, így a közönségnek és neki is nagy élményben volt része. Miután bőrig ázott, elmesélte, a csoportjukban is hagyomány, hogy ilyenkor megöntözik a táncos lányokat, és Mezőkövesdre is úgy érkezett, hogy nem hagyja ki a lehetőséget. Miután reggel a családja férfi tagjai megöntözték, bátran állt a vödrök elé. Váltóruhát természetesen hozott magával.