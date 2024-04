A maklári Napsugár óvodában nyílt meg a helyi gyermekek tárlata kedden délelőtt. Rostás Bea Piros tanítványainak munkáinak kiállítását a Maklári Nyugdíjas Klub Búzavirág népdalkörének műsora köszöntötte, majd Numan László képviselő szólt néhány szót. Mint mondta, az önkormányzat szívesen segítette a tárlat létrejöttét, mely 2019-ben indult, s már akkor is sikeres volt. Hozzátette, a koronavírus járvány sajnos megtörte ezt a folyamatot, de idén újra összefogott a szülői közösség, és a maklári önkormányzat kiegészítő támogatásával újra lehetőségük volt a gyerekeknek az irányított alkotásra, fejlesztésre.

– Már évek óta van szerencsém ismerni a művészt. Szerethető a munkássága, a vidámsága, kedvessége, mely a munkánkon is meglátszik. Ideköltözött hozzánk a művészet, s ettől többet nem is várhattunk volna, mint hogy Bea derűje megérkezzen, s átültetődjön a gyerekek munkájába – fogalmazott.