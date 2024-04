A nyilvánosan megtekinthető, szülők által őrzött tárlat megnyitóját április 9-én, fél tizenegykor tartják a maklári óvodában. Rostás Bea Piros tanítványai tárlatnyitása alkalmából a megnyión a Maklári Nyugdíjas Klub Búzavirág népdalköre lép fel, és köszöntőt mond Maklár önkormányzatának képviselője.

Rostás Bea Piros tanítványainak kiállítását kedden nyitják meg.

Forrás: Facebook/Beata Rostas DLA

Dr. Rostás Bea Piros Megyei Prima Primissima és Pro Agria díjas egri szobrászművész vezetésével a Maklári Napsugár Óvoda- Bölcsődében 2019-ben már volt egy 7 alkalmas szobrász-képzőművész kurzus, amelynek a végén az akkori maklári Kakas fesztiválon a Közösségi Házban színvonalas kiállítás nyílt. A Covid járvány sajnos megtörte ezt a folyamatot, de idén újra összefogott a szülői közösség, és a Maklári Önkormányzat kiegészítő támogatásával újra lehetőségük volt a gyerekeknek az irányított alkotásra, fejlesztésre.

Rostás Bea Piros tanítványainak kiállítására együtt készültek

Minden alkalommal az óvoda összes jelen lévő gyermeke részt vett a foglalkozásokon (80-100 fő), ahol az óvónők és dajkák segítségével egyszerre egy-egy csoport dolgozott a művésznővel.

A foglalkozásokon nemcsak számos technikát és anyagot ismerhettek meg, de a megvalósítás is nagy kihívás volt a 3-6 év közötti gyermekeknek. A portréfestés, bábkészítés, dísz-képeslap önmagukban az egyszerű de helyes megvalósításról szóltak, de az egyedi kollázs-dekorált Busó maszkok, gipsz domborművek, gipsz szobrok és agyag fejek elkészítése nagy kihívás volt mindenki számára.

Rostás Bea Piros tanítványainak kiállítására színes alkotások készültek

Forrás: Facebook/Beata Rostas DLA

– Egyéni tapasztalatom, hogy a feladatok kitűzésénél nincs korhatár, a megfelelő rövid de lényegre törő feladatirányítás az egyik legfontosabb dolog – árulta el Rostás Bea. – Ami számomra kihívás az az érdekes, humoros és színes előadásmód, ill. elkapni a gyermek figyelmét, hogy fókuszáltan, fegyelmezetten dolgozzon, és kövesse az utasításaimat, a ragyogó eredmény érdekében. Ekkora csoportoknál a gyermekek korára való tekintettel, még szükség van az összefogott, jól szervezett óvónői közreműködésre, ami a maklári óvodának nagy erőssége. Folyamatos kommunikáció, és közös csapatmunka szükséges egy ilyen nagy létszámú alkalom levezetése, amiben az óvoda bravúrosan teljesít. Az óvónők maguk is beültek a gyerekek közé, segítve a munkájukat, és láthatóan ők maguk is nagyon élvezték a közös alkotást. Az ő feladatuk ugye a gyermekek nevelése, fejlesztése, de az ilyen koncentrált alkotómunka még számomra is 1-2 hetes előkészülettel járt, hogy a helyszínen már pörögjön a munka. Bízom benne, hogy a jövőben is igény lesz a szakmai tudásomra, és az új évadban is meghívást kapok – tette hozzá az Egerben élő szobrászművész.