– Kérlek, avasd be olvasóinkat életed első harmadába, bemutatva, honnan érkeztél, mi vezérelt a műszaki főiskolára való felvételinél, a színjátszó köri szereplésnél, s a Színművészeti Főiskolára jelentkezésnél. Kik egyengették utadat a színházművészeti pályádon?

– Szegény családba születtem, Tiszaföldváron, a faluvégi házak egyikében láttam meg a napvilágot 1954. április 13-án. Nem volt könyvespolcunk, csak egy Petőfi-kötet az asztalon, meg a Kalendárium. Ezért elválaszthatatlan ma már tőlem a könyv és az írás. Nem volt szép ruhánk, meg több pár cipő. A suszter belőlünk élt. A szülők az utamat csak úgy egyengették, hogy merre karikázzak ócska biciklimen a hat kilométerre lévő szőlőnk megművelésére. Anyám árva volt, ezért csoda, isteni ajándék, hogy szeretetre tudott nevelni. Nem lehettem jó tanuló, mert nem értettem sem a magyart, sem a matematikát, de a középiskolában beértem, akkor már versenyre is jártam. A magyartanárnőmnek köszönhetem, hogy az utam a Színművészeti Főiskola felé vettem, de előbb Műszaki Főiskolán diplomáztam, mert Martfűn a Cipőipari Szakközépiskolában érettségiztem, szereztem szakmát. A diploma után Kecskeméten kezdtem a mérnöki szakmát, s abból az irodalmi körből, ahová én is jártam, többen elmentek felvételizni a színművészetire. Így tettem én is. Egyedül engem vettek fel, pedig ott volt Forgács Peti is a jelentkezők között. Nem hittem, hogy így lesz, reklamációt rendezni indultam a beosztottjaimmal a főiskolához közeli lerakatba. Elkezdtük a munkát, bementem felvételizni, majd vissza a munkába. Az eredményhirdetést lekéstem, de Kerényi Imre és Huszti Péter kimondták: felvettek és az ő osztályukba járok. Hátborzongató ez nekem ma is! Az utamat senki nem egyengette. Az ősi törvények hite szerint gyűrtem a napokat: ha van benned egy életképes mag, akkor csak idő kérdése, hogy szárba szökkenj! Kellett idő, hogy megértsem, mi ez a szakma. Osztálytársaim között egy sem volt, aki alapképesítés nélkül kezdte volna, mert vagy színházban statisztáltak, vagy neves amatőr együttesekben játszottak főszerepeket, vagy ők voltak Gergely (Vajek) Robi! Harmadik évre értem be annyira, hogy biztos lehettem abban: nem tévedtem el. A Madách Színházban akkor már több darabban kaptam kisebb szerepeket. Negyedik év végén eljött értem Gali Laci és magával vitt Debrecenbe. Attól kezdődően szinte mindig főszerepet kaptam, így a második évadban már Hamlet lehettem.

– Egerben az 1980-as évek második felében fontos részese voltál az önálló egri társulat létrehozásának. Hogyan emlékszel arra az időszakra?

– Nagy elhatározás elé állított 1987-ben Gali László: menjek vele Egerbe, ahol színházat alapítunk. Nehéz döntés volt, mert bár szeretem a kalandot, a kihívásokat, de az addigi hét év alatt nagyon belebújtam Debrecen művészeti-irodalmi és előadói életébe. Nagyon jól ment minden területen, családot is alapítottam, s tudtam, ha a cíviseket elhagyom, sosem bocsátják meg nekem. Gali személye döntő volt, nekem a főszerepek kellettek, mert hittem, ez maga a karrier és az elég lesz életem végéig. Később rájöttem: nem minden van így.

– Az egri Gárdonyi Géza Színházban Gali László igazgató irányítása alatt sorra játszottad a kiemelkedő darabok főszerepeit. Melyeket tekinted különösen fontosnak?

– Azt szoktam mondani, hogy én Shakespeare- és Sütő-színész vagyok. Magyar színész játsszon sok magyar szerepet is, így voltam az idők során Kossuth, Bartók, Árpád fejedelem, Mátyás király, Széchenyi. Második helyen említeném Arthur Millert, három darabjában játszottam főszerepet. Egy igazán nehéz feladatom volt, ami majdnem maga alá gyűrt, Csengey Dénes Villonról szóló drámája, a Cella. Tudnék mazsolázgatni abból a 70 főszerepből, amit eljátszottam eddig, de nem gondolom, hogy ez mindenkinek érdekfeszítő lenne. Szóval, letelepedtem szeretett városomban, ahol új családot alapítottam. Szeretem ezt az egri létet vörösborral, szép utcákkal. Jó ételekkel és jó pálinkákkal. Csak egyre fogy a barátaim száma.