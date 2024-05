– Minden jó, ha a vége jó - ezzel a mondattal nyitotta meg az egri Gárdonyi Géza Színház 2023/2024-es évadzáróját Blaskó Balázs színházigazgató. Évértékelőjében úgy fogalmazott, hogy annak ellenére, mennyire nehéz évadok állnak mögöttük, az ideit mégis kiváló eredménnyel zárhatják le, ami minden művésznek és háttérdolgozónak a sikere.

Az évadzárót egy perc néma csenddel indították a színházban, Tompos Kátya emlékére. A színművész halálhíre lesújtotta a művészeket, bejelentették: a június 8-ára meghirdetett A házasságszerző című jótékonysági előadást, amivel a művésznő gyógykezelését támogatták volna, lemondják.

Blaskó Balázs évadértékelőjében kiemelte, hogy a szerdai rendkívüli közgyűlésen a Kovács Cs. Tamás képviselő által beadott indítvány alapján a 70 millió forint elvonás visszakerül a társulathoz. Igaz, ebből már 25 milliót elköltött a színház, de a fennmaradó rész így is elég arra, hogy idén december 31-ig nyugodt szívvel tudják abszolválni a 2023/2024-es évet.

– Az elmúlt évek nagyon nehezek voltak mindannyiunk számára. Kezdve a 2019/2020-as évvel, mikor a pandémia miatt nem tudtuk befejezni az évadot, majd ezt követően a 2020/2021-es évad konkrétan nem is létezett. A 2021/22-es évad már az elinduláskor is bizonytalan volt és többször megállás és újrakezdés jellemezte az egész évet, a rákövetkező 2022/23-as évadot pedig rögtön két és fél hónap szünettel kellett kezdenünk az energiaválság miatt. Elmondhatatlanul nehéz volt eddig az utunk, de mi és ti is újra felálltunk minden akadály után és csak mentünk tovább. Ennek köszönhető az, hogy az idei 2023/2024-es évad egy teljes és elismerésre méltó eredménnyel zárható év lett – részletezte az elmúlt évek nehézségeit az igazgató.

Szinte csak teltházas előadások voltak a 2023/2024-es évadban

Elmondta, hogy idén minden bemutató pótszékes teltházas előadás volt. A bérletes nézők száma ugyan csökkent az elmúlt évek kiszámíthatatlansága miatt, ennek ellenére az előadást látogatók száma mégis nőtt. Jegy és bérletszám alapján az idei évadban összesen több mint 53 ezer néző látogatta az előadásokat, csak a bérletek bevételéből több mint 116 millió forint gyűlt össze a színháznak, valamint 95,67 százalékos látogatottsággal zárják az idei évadot.