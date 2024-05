Május 23-án tartották az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma közös pályázatának Heves vármegyei díjátadó rendezvényét. Gyermekzsivajtól volt hangos az egri tűzoltólaktanya csütörtökön a délutáni órákban, amikor megérkezett a 12 díjazott tanuló a kísérőikkel együtt. A meghívottak között bizony voltak visszatérő díjazottak is – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

A már több mint tíz éve meghirdetett pályázat célja az volt, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzésének lehetőségeit, vagy a tűzoltó hagyományokat. A gyerekek két téma közül választhattak: „A füstérzékelő életet menthet” tematika már ismert volt a fiatal alkotók körében, viszont a „Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága” kérdéskör elsőként került napirendre.

Idén a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz összesen 157 pályaművet nyújtottak be a kis alkotók, melyek értékelése április 30-án volt Elekes Pál, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézet művésztanára által vezetett bírálóbizottság által. Az első helyezett alkotások automatikusan felkerültek az országos döntőbe.

A helyezettek díjait Nagyné Károly Éva tűzoltó alezredes, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese adta át. Az alezredes köszönetét fejezte ki a fiatalok munkájáért, amely tükrözi a tűzoltó hivatás iránti érdeklődésüket is. Biztatta őket, hogy a jövőben is hasonló lelkesedéssel alkossanak, hiszen az alkotás igazi örömforrás, mely végigkíséri egész életünket, általa formálódik saját személyiségünk és hatással van a környezetünkre is. A rendezvényen a gyermekek megtekinthették a helyezéseket elért pályaműveket, egy nagy kivetítőn pedig láthatták a nem nyertes, de látványos alkotásokat is. Az eredményhirdetést követően a tűzoltók egy próbariasztással szemléltették munkájuk legfontosabb mozzanatát, az éppen szolgálatban lévő tűzoltók a riasztás hangjának megszólalása után pillanatok alatt lecsúsztak a rúdon, bevetési ruhába öltöztek, majd szirénázva elindultak. A megjelent szülők és fiatal alkotók ezt követően végigjárták a tűzoltólaktanyát, megnézték a tűzoltók mindennapjainak helyszíneit, a szertárat, ahol a készenlétben álló tűzoltó gépjárművek parkolnak, a tantermet, a pihenőhelyeket, még a konyhába is bementek. A rendezvény egyéni és csoportos fényképek készítésével zárult.

Az az iskola, ahonnan a legtöbb pályamű érkezett, elnyerte a legkreatívabb iskola címet. Ez azzal jár együtt, hogy a legközelebbi tűzoltóság bemutatót és tűzvédelmi oktatást fog tartani az iskolában, egy egyeztetett időpontban.

Idén is a „Legkreatívabb iskola” címet a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola nyerte el.