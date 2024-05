Nemesné Kis Tímea, a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanszékvezetője, művészettörténész, a kutatás önkéntese Devóció és reprezentáció Barkóczy Ferenc egri püspöksége idején címmel értekezett Telekesi, Erdődy, Barkóczy és Eszterházy püspökök építkezéseiről, kultúrát, művészetet támogató kezdeményezéseiről. Kitekintést adott arról, hogy az 1600-as évektől országszerte megkezdődtek a kálvária építések, a török kiszorítása után a visszafoglalt országrészeken is elterjedtek ezek. Az egykori egri kálváriákból még ma is megtalálható néhány részlet egyes templomokban és a megyeháza börtönében.

Kifejtette, Egerben sokáig nincs ismert kálvária, a hajdúhegyi 1767-1780 között épülhetett, ennél néhány évvel korábbi a felsőtárkányi nazarénusok hét stációs keresztútja volt a Segedelem-völgyben. A Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna létezése fölveti a kérdést, hogy ahhoz vezetett-e kálvária, hiszen a sűrített keresztút később lett divatos, korábban sok kilométer hosszú utat jártak be a hívek, lehetőleg hegyre föl.

Barkóczy püspök 1752-ben kiadott dekrétumából tudunk a kápolna létezéséről, ami akkor már felújításra szorult és az ott élő remeték adományt gyűjtöttek új kápolna építésére.

Arról is van későbbi forrásokból információ, hogy a kápolnát sokáig a környékbeliek látogatták, csak ezután lett népszerű az egriek körében. Évi két körmenetet tartottak, május 3-án és szeptember 14-én. Áttekintést adott a csodatévő képek, szobrok helyzetéről is, amelyekből szintén számos volt a főegyházmegyében, például a könnyező máriapócsi, amelyről másolat készült, de egy Albániából Olaszországba, Genazzanoba menekített Mária kegykép is, amelyről 70 ezer másolat készült, s ide is került belőle. De volt csodatévő kép Leleszen, Jászón, Kassán, Tokajban is, ezeket összeírták. Sok kultusza feledésbe ment. A pálfalvai könnyező boldogasszony Egerbe került.

Nemesné Kis Tímea szót ejtett az építkezésekről, a műgyűjteményekről, a szakrális kis emlékekről, s arról, hogy az egri püspök, érsek pozsonyi nyári palotájában őriztek terveket, vázlatokat, ezek között lehet akár az Eged-hegyi kápolnáról is irat, amely elkerülhetett az esztergomi prímási levéltárba. Bemutatott művészeti alkotásokat is, amelyeken szerepel az Eged-hegyi kápolna, vagy maradványa. A Kispréposti palotában van egy festmény, amelyen látszik az akkor még ép épület, mellette pedig egy hatalmas kereszt.