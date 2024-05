Dr. Hibay Károly, a szegények orvosa címmel nyílt tárlat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen (EKKE) kedden. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora a megnyitón emlékeztetett, a Tittel Pál Könyvtár már több ízben szervezett kiállításokat. Mint mondta, korábban a magyar történelem nagy alakjairól szóltak a tárlatok, most pedig dr. Hibay Károly halálának századik évfordulója kapcsán emlékeznek meg az egri orvosról.

– Most is egy csodálatos kiállítás megnyitóján vagyunk. Hibay Károly unokája Hibay Éva egyetemünk zenei intézetének mesteroktatója, s nagylelkűen felajánlotta szülei és nagyszülei hagyatékát. Hibay Károly élete és munkássága része történelmünknek. Sétálhatunk a róla elnevezett utcán, megtekinthetjük emléktábláját, tiszteleghetünk sírjánál. Része a városnak, Egernek, így ez a kiállítás rólunk is szól – húzta alá.

Dr. Hibay Károly száz éve hunyt el, rá emlékeznek a munkásságából összeállított tárlaton

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Feltette a kérdést, mi lehet a kapcsolat egy egri orvos és egy pegadógusképző intézmény között.

– Az orvos és a tanító is szolgálatot végez, emberekkel foglalkozik. Ennek mentén tanulja meg a szakma rejtelmeit. De gyógyítani és tanítani csak az tud, aki odafigyel az emberekre. Hibay doktor betege embereket gyógyított, s ezért tisztelték száz éve, s most is. Csak néhány évet töltött Egerben, de ez is elég idő volt, hogy az egriek megismerjék és megszeressék. Temetése órájában megállt az élet – emelte ki.

Dr. Maszárovics Zoltán, a Markhot Ferenc Kórház orvosigazgatója hozzátette, dr. Hibay Károly orvosként és emberként is példakép.

– Nekünk orvosoknak szükségünk van példaképekre, Hibay doktor az volt. Az volt emberként, hiszen életét adta a betegeiért, s így orvosként is az – mondta. Felidézte, hogy kezdő orvosként még azon falak között dolgozott, ahol Hibay doktor is.

Oszlánczi Krisztina, a Tittel Pál Könyvtár főigazgatója kifejtette, elkötelezettek abban, hogy láttassák a hozzájuk érkezett tárgyakat, értékeket. Elmondta, a kiállítás létrejöttét segítette a család, a kórház és történész is. Az utóbbi, dr. Szuromi Rita volt az, aki bővebben szólt a tárlatról.

– Beteg vagyok, pár napig nem rendelek. Hibay. Ez az üzenet volt látható, amikor a doktor megbetegedett. A betegségnek hamar híre ment. Nem csupán az utcán volt szóbeszéd a doktor állapota, hanem egy idő után a köszönést is felváltotta a kérdés: Hogy van Hibay doktor? Nemcsak a Hibay patikában fordultak meg naponta több százan a beteg állapota után érdeklődve, hanem az Egri Népújság hasábjain is rendszeresen közöltek róla cikket. A betegség ötödik napján Hibay Károly állapota címmel reménykedő írás jelent meg, amelyben a javulás jeleiről számoltak be. Habár megjegyezték, nehéz diagnózist mondani, lévén e betegségnek nincs szabályszerű fordulópontja. A kilencedik napon Ember, akit az emberek nagyon szeretnek címmel készült írás a szerkesztőségben, ám a cikk már nem készülhetett el. Az aggódó egrieknek már csak a halál tényét jelenthették be – idézte fel a halálának a körülményeit, majd az életéről szólt.