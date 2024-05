Nyílt hétvégén nézhették meg a kíváncsiskodók a régészeti feltárása alatt lévő Eged-hegyi kápolnánál folyó munkákat. Szombaton és vasárnap is több kisgyermekes család kirándult az attrakcióhoz és lehetett tanúja akár leletek előkerülésének is. Aki nem volt ennyire szerencsés, a vezetett túrákon az is szemtanúja lehetett annak, hogyan rajzolódik ki egyre jobban a kápolna körvonala, vagy tudhatott meg dolgokat a régészek munkájáról. Az Eged-hegyi kápolna, akárcsak a borsodi Szádvár, vagy Cserépvár esetében, közösségi feltárásnak köszönhetően bukkan elő az évszázados eltemetett állapotából, jelen esetben a Kaptárkő Egyesület volt a kezdeményező.

Nyílt hétvégén régészkedhettek a látogatók az Eged-hegyi kápolna feltárásánál

Forrás: Nemes Róbert/Heves Megyei Hírlap

Nemesné dr. Kis Tímea művészettörténész, a munka egyik aktív résztvevője elmesélte, a kápolna déli falainak elérték az alapjait és körülbelül 180 centiméter magas falazattal találkozhat a látogató. Előbukkant a szentély is, és az épületről kiderült, nem is annyira kis kápolnáról van szó, templom méretekkel rendelkezik, hiszen fő hajója 26 méter hosszú. A feltárás jövő héten is folytatódik és örömmel várják azokat, akik akár egy napra is csatlakozni szeretnének a csapathoz, hiszen előképzettség nélkül is segíthetnek munkájukkal a történelem iránt érdeklődők. Mindenkinek találnak munkát, legyen szó akár egy jó erőben lévő férfiról, aki például közreműködhet a falak körüli omladékok elhordásában, vagy olyanról, aki finom munkát tud végezni. Fémkeresős önkénteseik is vannak, de például az elmúlt két napon a gyerekek is bekapcsolódtak az izgalmas munkába.