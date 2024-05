Az Egri csillagok első filmváltozatának több filmdarabkája került elő az egykori főszereplő hagyatékából, aki Vicuskát alakította az 1923-ban forgatott produkcióban. Az Egri csillagokban Cecey Évát alakító színésznő, Jankovszky Mara őrizte meg a mintegy 120 villanásnyi jelenetet, amelyet sikerült életre kelteni a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumában. A filmet Jankovszky Mara akkori férje, Fejős Pál rendezte, aki később Hollywoodban vált világhírű filmrendezővé.

Az Egri csillagok első filmváltozatának részletei kerültek napvilágra

Forrás: nfi.hu

A színésznő azokat a filmvégeket kapta meg az operatőrtől, amelyek a kamera elindulásakor vagy leállásának pillanatában készültek, emiatt egyes képkockákon fekete fénybeégések láthatók. Ennek ellenére az arasznál is kisebb, néhány kockás csíkok bemozgathatók, ami még izgalmasabbá teszi a kísérletet. A fennmaradt filmkockák ötletes és változatos látványvilágról adnak képet – közölte a Nemzeti Filmintézet kedden az MTI-vel.

A filmet száz évvel ezelőtt, nem sokkal Gárdonyi halála után kezdték forgatni az akkori politikai és szakmai szervezetek támogatásával. A belügyminiszter külön rendeletben engedélyezte, hogy az egész ország területén forgathassanak. A várostromot a Cseszneki várban vették fel, de forgattak a gellérthegyi Citadellánál, a Budai vár egyik bástyájánál és egy fennmaradt képkocka tanúsága szerint a Sümegi várnál is. A Kossuth Lajos téri Kúria épületének előcsarnokában rendezték be a budai királyi palota tróntermét, a konstantinápolyi külsőket pedig a Tabánban és az állatkertben forgatták. Az egri vár alatti kazamatarendszer jeleneteit a Pálvölgyi cseppkőbarlang akkor még feltáratlan járataiban fotografálták fáklyaláng fényében.

A stáb engedélyt kapott a Mátyás templomban történő forgatásra is, ez azonban botrányba fulladt, amikor éjjel a kocsmából hazatérő budai polgárok rátörték a kaput a templomban dolgozó filmesekre. A film premierjét az egri Uránia moziban tartották, ahol Gárdonyi édesanyja is ott ült a nézőtéren. Az egyetlen színész a filmben, akinek jól ismeri játékát az utókor, a Jumurdzsákot alakító Makláry Zoltán, akinek ez volt élete első filmszerepe. Az 1923-as filmprodukcióval kapcsolatos kutatás részletei az NFI Filmarchívum honlapján olvashatók, ugyanitt látható a Jankovszky-hagyatékban fennmaradt dokumentumok és fényképek galériája is.