Ötödikesek Napja címmel szerveznek rendezvényt az iskolásoknak május 25-én délután az Egri várban. A nyárra sokan kapják meg ugyanis kötelező olvasmányként az Egri csillagok című regényt. Hogy ez a „hadművelet” sikeres és örömteli legyen, a Dobó István Vármúzeum „előkészíti a talajt” a több száz oldalas könyv elolvasásához.

Könnyebb lesz elolvasni az Egri csillagokat azoknak, akik csatlakoznak a vármúzeum programjához

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Akik május 25-én ellátogatnak a rendezvényükre, azoknak megmutatják Gárdonyi Géza író otthonát, mégpedig egy izgalmas nyomozójátékkal, valamint megismertetjük a regény legfontosabb helyszínét, az Egri várat. Ezen felül segítenek abban is, hogyan lehet elolvasni a könyvet, és megosztanak néhány műhelytitkot is, hogy gyerekjáték legyen olvasónaplót készíteni. A szülőket, testvéreket is várják 14:30-ra a Gárdonyi-kertbe, ahonnan a kalandozás elindul.