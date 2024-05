A cikkben kitérnek arra is, hogy az idén 15 éves Fekete Zaj a független zene, a közösség, a sokszínűség és a természet felfedezésének ünnepe, átjárás az ismerős és az ismeretlen között, műfaji határokat bátran feszegetve – nosztalgikus hangok és friss hangzások férnek meg békésen az erdő mélyén.

De vajon milyen hang lehet a valóságban a fesztivál nevét adó fekete zaj? - teszi fel a kérdést a cikk szerzője. A Magyarországon idén először fellépő brit legenda, a The Jesus and Mary Chain shoegaze gitárzenéje? A Whispering Sons post-punkja, az Unto Others gothic metálja? A Clan of Xymox vagy az ULTRA SUNN dark wave-je? Darkrock, blackmetal, drone-ambient, industrial, sadcore, techno? A válasz pedig: ezek mindegyike!