Berkes Krisztián, iskolaigazgató is elbúcsúzott.

– Eljött a ballagásotok napja, vegyes érzésekkel álltok most itt, visszaemlékeztek a sok szép pillanatra, de közben már gondolatban az érettséginél jártok. Sokszínű évfolyam vagytok, s mindannyian tehetségesek. Ha egyszer erre jártok, térjetek be hozzánk – mondta.