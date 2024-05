Az egész napos programban amelyet a Vitézlő Oskola tagjai által levezényelt ágyúlövésekkel, illetve műsorral vezettek fel – a megszokott napi vezetések mellett – szakmai előadásokkal, új attrakciók bemutatásával, gyermekprogramokkal és hagyományőrzők bemutatójával és kisvitézi próbával várták, várják az érdeklődőket.

Az igazgatóhelyettes az esemény helyszínén portálunknak elmondta: évtizednyi idő alatt nagyon sok változáson esett át a történelmi erődítmény, s számos olyan látnivaló "nőtt ki a földből", ami korábban nem volt látható. Sorolta is ezeket a szakember, kezdve a Varkocs kapuval, ami olyan régészeti leletek feltárása után épülhetett újjá, amelyek valóban új információt nyújtanak a látogatók számára. De említhető az egri püspök emlékének adózó Hyppolit-kapu, vagy a most zászlódombnak nevezett egykori földbástya.

– Nagyon sok olyan pont van, amelyik most már épített szinten is látható a látogatók számára, holott korábban csak romokban volt. A teljesség igénye nélkül ilyen közöttük a cipóosztó ház is, vagy ha csak az elmúlt évre gondolunk: Imre királyunknak állított méltó síremlék, amit a székesegyházban megújítottunk. De nem hagyhatom ki a Zárkándi bástyát sem, amelyet az 1900 évek elején kvázi leszakítottak a vár testéről a vasúti rendszer kiépítése miatt, de most már ez is megújult formában – az erődítmény történetét bemutató tablókkal – látogatható, mondta Novákné Mlakár Zsófia.