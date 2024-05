Valószínűleg püspöki megrendelésre készült a Nagy-Eged hegyen a közösségi régészet keretében feltárt Szent Kereszt kápolna. A török kiűzése országszerte épültek kálváriák és Szent kereszt kápolnák, így történhetett ez a Nagy-Eged hegyen is. Az ottani, méretei és kialakítása alapján reprezentatív célokat szolgáló templomot az utóbbi két évben kezdték módszeresen feltárni önkéntesek és hivatásos régészek. A tavaszra befejeződtek a munkák, a szakemberek pedig a sajtónak külön is beszámoltak az eddigi feltárásokról, kutatásokról. A feltételezések szerint az egri püspök építtette a kápolnát, amely búcsújáró hely is volt, de rövid, körülbelül hatvan éves fennállása alatt egyszer komolyabban is fel kellett újíttatni. Május 27-én konferenciát is rendeznek a kutatásokról Egerben.