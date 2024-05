Június 3-án az egri dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokban mutatják be a Miskolci Nemzeti Színház produkcióját, a Feketeszárú cseresznye című előadást. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Mirkóczki Ádám polgármester elmondta, 2020-ban látta először a darabot a Miskolci Nemzeti Színházban, azóta szerette volna, hogy bemutassák Egerben.

- A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából június 3-án 19 órától be tudjuk mutatni a művet. Az előadás költségeit pályázat útján biztosítottuk a Pro Filiae Alapítvány segítségével, a technikai megvalósítás, a színpad, hangosítás 2,2 millió forintos összegét az önkormányzat állja. A körcsarnokban 670 főnek tudunk jegyet biztosítani az ingyenes előadásra. Célunk, hogy méltó megemlékezés legyen az ünnepen, ennél pedig nem sok méltóbb darab van a trianoni tragédia bemutatására. Azt is szeretnénk, hogy olyan emberek, fiatalok, idősek, akik anyagi okokból nem tudnak színházba járni, pláne nem Miskolcra, hozzáférjenek egy ilyen élményhez – mondta Mirkóczki Ádám polgármester.

Kifejtette, a regisztrációs jegyek az Agria Mozi felületein igényelhetők, csak egri lakcímkártyával engednek be nézőket az előadásra. Egy egy ember két jegyet igényelhet, de egy öttagú család is igényelhet jegyeket három regisztrációval.

Szőcs Artur rendező, elmondta, Hunyady Sándor Feketeszárú cseresznye című darabjának főszerepeit Bodoky Márk, Czvikker Lilla és Lajos András játssza, a színdarab egy szerelmi háromszögről szól és Újvidéken játszódik, amely az első felvonásban Magyarország, a másodikban Szerbia része.

- 2019-ben mutattuk be a darabot, túlélt mindent, nagy sikerrel megy ma is és minden díjat megkapott. Nagyváradon, Komáromban, Budapesten is játszottuk már, fesztivál meghívásai is voltak, de a covid elmosta ezeket. Közel hetven előadás volt már, ha reggel tízkor meghirdetjük, délre nincs jegy – magyarázta a rendező, aki szerint élete egyik nagyon fontos állomása ez a színmű, de a színészeknek is. Nem sűrűn fordul elő vidéki színházban, hogy több évig menjen egy darab. Mint mondta, a zenekari egyeztetés a legnehezebb dolog, hiszen a Babra zenekar játszik élőben, amelynek tagjai sokfelé koncerteznek.

Szőcs Artur kifejtette, nagy örömmel jönnek Egerbe várják, milyen lehet az előadás a sportcsarnokban. Miskolcon szabadtéren is volt bemutatójuk. Hozzátette, a színmű saját változatához ő is sokat írt, komoly munka, több év volt benne.

Berényi Tamás, az Agria Film Kft. ügyvezető igazgatója, elmondta, hétfőn a közösségi oldalon közzétett eseménynél, illetve az egermozi.hu-n is elérhetőek a regisztrációs linkek, ahol a nézők megadják adataikat. Ő is felhívta a figyelmet az egri lakcímkártya ellenőrzésére.

Elárulta azt is, a társaságon belül útjára indul a programiroda divízió, korábban is szerveztek már rendezvényt, eseményt, Idén Egerben több mint száz napon keresztül találkozhatnak majd programjaikkal a Dobó téren, a Végvári vitézek terén és a Szépasszonyvölgyben, most pedig majd a a körcsarnokban is.