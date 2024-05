A sokak által ismert és szeretett Jászai Mari-díjas színművésznő, énekesnő, Tompos Kátya súlyos betegséggel küzd.

– Társulatunk fontosnak tartja, hogy segítsen ebben a nehéz helyzetben. A június 8-án, szombaton este 19 órától tartott, "A házasságszerző" című előadásunk teljes bevételét a fiatal kolléganő gyógykezelésére ajánljuk fel – írja a Gárdonyi Géza Színház közösségi oldalán.

A Máthé Erzsi-, Arany Medál-, illetve Junior Prima díjjal is kitüntetett művésznőt korábban a Gárdonyi Géza Színház színpadán is láthatta a közönség.

Az előadásra jegyek a színház jegyirodájában válthatók május 21-től, online jegyvásárlásra sajnos nincs lehetőség.

– Felhívjuk kedves közönségünk figyelmét, hogy erre az előadásra jegyek kizárólag készpénzzel válthatók. Amennyiben nem tudják megnézni előadásunkat, de segíteni szeretnének, támogatói jegy is vásárolható. Az előadásra szóló, illetve a támogatói jegy ára egyöntetűen 3000 forint. A segítségnyújtás pénzügyi lebonyolítását a Hangolda Egyesület vállalta fel – írják.