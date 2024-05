Az Eged-hegyi kápolna régészeti kutatásairól hárman tartottak előadást az ennek a témának szánt egri konferencián. Előbb Turay Zoltán emlékezett vissza, hogy egy idős túrázó mutatta meg neki 2016-ban a romokat, és később kerültek kapcsolatba egymással a téma iránt érdeklődők. Ezek egyike volt Havasi Norbert, a Kaptárkő Egyesület elnöke, aki fölidézte, ők csak egy tanösvényt szerettek volna létesíteni, s egy táblát szenteltek volna a tetején lévő romnak, ehhez gyűjtött adatokat az interneten 2019-ben tettek egyébként odafönt közös látogatást Turay Zoltánnal, akkor szőtték össze a szálakat. Áttekintett helytörténeti kiadványokat, így derült ki, ki volt az utolsó remete és miért költözött el 1770-ben. Az 1800-as évek elején még volt emlékezete a kápolnának, sőt, a század végén is volt egy idős bácsi, aki úgy tudta, szüleit még ott keresztelték. 1763-as adatok bizonyítják, fel akarták újítani a templomot, ehhez Istenmezején vágtak volna ki fákat, nem is keveset és nem is kis méretűeket (tíz darab hat bécsi öl, körülbelül 11,4 méter hosszúságú tölgy gerendát kértek és 32 ezer zsindely kellett a fedéshez). Történt utalás egy 1743-as végrendeletre, amelyben az illető hat forintot hagyott a kápolnára, hogy minden évben mondjanak misét érte. Ez az eddigi legkorábbi utalás a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnára. Vannak források Bartalos Gyulától a XX. század elejéről, egy 1969-es népújság is említi, hogy Bartaloshoz került a kápolnából egy barokk oszlopfő. Ezt 1899-ben kaphatta, hogy használják föl egy kilátó építéséhez, akkoriban ugyanis az volt a divat, hogy a környéken talált emlékeket beépítették az ilyen létesítményekbe.

Lőállás volt 1944-ben a Eged-hegyi kápolna romja

Forrás: Nemes Róbert / Heves Megyei Hírlap

Havasi Norbert is megemlítette, hogy a kápolna feltűnik még teljes pompájában a Kispréposti palota egyik festményén, de két térképen is romként ábrázolják. De az épület szerepel a megyeháza Barkóczy-termében lévő Barkóczyt ábrázoló festményen is, míg a hegyet az Eszterházy Károlyt ábrázoló, ugyanitt található festményen egy utólag ráfestett függöny takarja el.