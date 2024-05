Azok a gyerekek, akiket a négykerekűek érdekelnek, különleges autókkal sőt traktorokkal is találkozhattak az Érsekkertben, s némelyikbe bele is ülhettek. Itt találkoztunk egy családdal, ők füzesabonyiak.

– Volt gyereknap a városunkban szombaton, de úgy gondoltuk, megnézzük az egrit is, s nem csalódtunk – mondta Krisztina, akinek három kisfia várt arra, hogy felülhessen a traktorba. Mint mondta, úgy alakították a napot, ahogy a fiúk szerették volna, arra mentek, azt próbálták ki, amihez kedvük volt.

– A csúszópálya mellett már eljöttünk egyszer, ott nagy volt a sor, de valószínűleg visszatérünk. De megyünk még a sürgőkhöz, és szerintem a fiúk nem állják meg, hogy ne próbálják ki magukat tűzoltóként. Ami pedig a cukrot illeti, még tejfoguk van, ma nem számít – jegyezte meg viccesen. S ahogy mondta, egy tűzoltóautó is kinn állt a parkban, sőt egy hivatásos szakember segítségével a vállalkozókedvűek tömlőt kaphattak a kezükbe, s kipróbálhatták, milyen tűzoltónak lenni.

A szervezők a színpadra is tartogattak igazi csemegéket. Bognár Szilvia koncertje 10 órától volt hallható, a Hepehupa zenekar hangszerbemutatóval egybekötött műsorral készült, majd a kalandokkal teli "Kisherceg" meseelőadás délután került színpadra. Felsorolni is nehéz, mennyi minden várta a gyerekeket és a szülőket is, az időjárás is megkegyelmezett, kellemes idő volt, s láthatóan mindenki jól érzete magát a városi gyereknapi forgatagban.