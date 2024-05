Június 8-án immár harmadik alkalommal rendezik meg a hatvani Volánbusz-retrónapot. Megtekinthetők lesznek a nosztalgiaflotta ikonikus darabjai, illetve színes programkínálattal – többek között sétabuszozással, tárlatvezetéssel, közönségtalálkozóval – és fergeteges hangulattal várnak mindenkit – olvasható a Volánbusz oldalán.

– A hagyományoknak megfelelően idén sem marad el a premier: nosztalgiaflottánk két legújabb darabját, egy kívül-belül felújított, régi fényében ragyogó Ikarus EAG 397.05-ös járművünket, illetve a frissen felújított Ikarus 280-as csuklós autóbuszunkat mutatjuk be, amely a 200-as típuscsalád 200 ezredik példányaként gördült le annak idején a gyártósorról – írják.

A Volánbusz oldalán a nyílt pályázatról is olvashatnak, januárban ugyanis pályázatot hirdettek az EAG 397.05-ös ötletes, múltidéző hangulatú dekorálására. A győztes pályaművel díszítik fel a járművet, amelyet ugyan majd csak Hatvanban láthatnak először, de a többi helyezett munkát addig is büszkén mutatják be alkotóikkal együtt. Ezúttal Kriván Tamást, a Volánbusz nosztalgia autóbusz-dekorációs pályázatának bronzérmesét szólaltatták meg, erről ide kattintva olvashatnak.