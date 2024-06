Hiánypótló kiadvánnyal készült idén a Street Kitchen, hiszen először jelent meg a Street Kitchen Guide, amivel arra vállalkoztak, hogy egyetlen könyvbe gyűjtsék össze az ország 500 kedvenc vendéglátóhelyét – írják. A 15 kategóriában az általuk három legjobbnak ítélt helyeket díjjal is elismerték június 6-án, a Big Green Egg–Street Kitchen Guide Díjátadó keretein belül. A három legjobb étterem közé bekerült az egri Macok Bisztró.

– Az elmúlt években közel 800 helyet teszteltünk az ország számos pontján, ebből végül 15 kategóriába rendezve 500 hely került be a kalauzba. A legnagyobb fejezetet természetesen az éttermek és bisztrók kapták, ezek közül összesen 72 egység került be a könyvbe. Ezt a fejezetet az OTP Bank támogatta, amely örömmel járul hozzá a fejlődésre és növekedésre törekvő kisvállalkozások jövőjéhez. Külön rovatot kaptak emellett a vendéglők és csárdák, melyekből további 31 helyet válogattunk be. Most azonban térjünk vissza az étterem és bisztró kategóriához, aminek első három helyezettjét mutatjuk be közelebbről – teszik hozzá.