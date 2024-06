Ahogy a kellemes nyári fuvallat, úgy tér vissza évről évre a Magyar Tavak Fesztiválja, amely idén is színes és eseménydús programokkal kápráztatja el a látogatókat. Június 28–29-én a Velencei-tónál, július 26–27–28-án a Tisza-tónál, valamint augusztus 24–25-én a Balaton-parti Szigligeten csendülnek fel a varázslatos dallamok, ahol a fesztiválozók megismerhetik hazánk legszebb régióinak növény- és madárvilágát, sőt, a környék népi kultúráját is – írja a Ripost.

A Magyar Tavak Fesztiválja színes programokat kínál a Tisza-tavon is

Forrás: Magyar Tavak Fesztiválja: Velencei-tó, Tisza-tó, Balaton/Facebook

Több mint egy évtizeddel ezelőtt Debreczeni Ildikó víziója nyomán született meg az a különleges komolyzenei fesztivál, amely ma már hazánk három nagy tavánál, a Tisza-tónál, a Velencei-tónál és a Balaton partján is várja a zeneszerető közönséget. A Magyar Tavak Fesztiválja az évek során egyre több látogató szívét hódította meg, köszönhetően annak, hogy a világon egyedülálló módon képes összehangolni a zene varázslatos dallamait a természetben történő aktív kikapcsolódással.

A Magyar Tavak Fesztiváljának Tisza-tavi állomása idén július végén is sokszínű programkínálattal várja a látogatókat. A háromnapos rendezvénysorozat július 26-án veszi kezdetét, melynek helyszíne a Tiszafüred melletti Morotva Kerékpáros Pihenőpark lesz. Itt csendülnek fel újra a Miklósa Erika és a KvintEsszencia Mesteriskolai tanítványai által a Velencei-tó partján is előadott művek, melyeket ifj. Sárközi Lajos és zenekara kísér majd, Novák Péter rendezésében. Ez a zenei csemege garantáltan felejthetetlen élményt nyújt majd minden résztvevő számára. Másnap a Kerékpárral a Tisza-tó körül program keretében a résztvevők kerékpárral tekerhetik körbe a Tisza-tavat. A túra során 9 település, 9 vízparti helyszín és 9 fellépő varázsolja el a közönséget, kezdve a Tiszafüredi Fúvósok és Mazsorettek vidám muzsikájától, László Attila Fonogram-díjas erdélyi magyar énekes, a Budapest Ragtime Band, valamint Duka Elemér & Gipsy Chamber Orchestra előadásán át, egészen Falusi Mariann és Sárik Péter jazzkívánságműsoráig. A nap során a kerékpárosok a tisza-tavi táj szépsége mellett a helyi zenei kultúra sokszínűségét is megismerhetik. Az estét pedig Bársony Bálint és az MRP (Magyar Rapsody Projekt) abádszalóki ajándék koncertje koronázza meg a Tisza-tó strandon.