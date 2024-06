A Múzeumok Éjszakája immár 22. alkalommal hívja fel a figyelmet ezekre a kincsekre országszerte. Idén több mint 400 intézmény tárja szélesre kapuit, hogy több ezer programmal nyűgözze le a lelkes érdeklődőket, nevelje gyermekeinket, s tegye még több művelődni vágyó embertársunkat rendszeres múzeumlátogatóvá június 22-én – írják honlapjukon.

Tavaly népszerű volt a tűzzsonglőr-bemutató az egri várban a Múzeumok Éjszakáján

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Itt pedig megtalálható az összes program is, köztük a Heves vármegyeiekkel. Egerben több helyszínen kínálnak majd programokat. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontban többek közt kiállítás, fizikai foglalkoztató, kísérletek és rendhagyó órák várnak mindenkit. Az egri várba is szerveztek programokat, különböző előadásokkal, tárlatvezetéssel, interaktív történetekkel készülnek a szervezők. Szombaton 18 órától ünnepi felvonulás lesz a Dobó térről a várba az Egri Vár Vitézeivel és az Egri Vitézlő Oskola tagjaival, ez vezeti fel a programokat, írja az Egri vár honlapja. Ez vezeti fel az egészen este 11 óráig tartó programsorozatot a várban.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtára sem marad adós szombaton. Most futó kiállításaikon túl élőállat bemutatóval és simogatóval, kreatív kézműves foglalkozással is találkozhatnak a hozzájuk érkezők. Érdemes lesz még benézni a Kepes Intézetbe és a Főegyházmegyei Könyvtárba is.

A vármegyeszékhelyen túl másutt is gőzerővel készülnek a szombatra. Így például a Hatvany Lajos Múzeum is, ahol a táraltokon kívül még a Hatvan FC labdarúgóinak technikai bemutatóját is lehet majd látni. A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma is tartogat programokat. Itt mások mellett éjszakai tárlatvezetést, fotókiállítást, Szentivánéji tűzugrást, állatsimogatót, éjszakai rovarmegfigyelést is szerveznek. Az Orbán Ház Helytörténeti Kiállítóhely és Archeopark is kihagyhatatlan, ha valaki Szilvásváradon jár. De vonatkozik ugyanez a siroki várra, ahol csillaglesre is invitálnak. A Volánbusz újra Hatvanban várja a régi klasszikusok kedvelőit. A társaság értékmentési programjának központja, a hatvani telephely erre az éjszakára ismét megnyitja kapuit, és kiállításokkal, tárlatvezetéssel, hatvani nosztalgiautazással várja az érdeklődőket. A teljes igénye nélkül válogattunk, így érdemes a Múzeumok Éjszakája honlapján a részletekért böngészni.