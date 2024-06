Az Országos Roma Zarándoklat július 6-án szombaton várja a híveket a nemzeti kegyhelyen, ahol aznap már 9 óra 15 perckor kezdődik a ráhangolódás, a Pharne Csérhaja, azaz a Fehér Csillag Együttes közreműködésével. Dr. Székely János megyéspüspök tanítása után tanúságtétel következik. A 11 órakor kezdődő mise főcelebránsa pedig dr. Ternyák Csaba egri érsek lesz.

Roma zarándoklat lesz Szentkúton

Forrás: Mátraverebély-Szentkút Kegyhely

Az ebéd után színpadi műsorok teszik emlékezetessé a napot, közölte a kegyhely.

Azt is közölték, hogy még június 30-án (vasárnap) és július 2-án (kedden) is tart a Sarlós Boldogasszony búcsú, az együttjárók, a jegyesek, a fiatal házasok, és a gyermeket várók zarándoklatával. A vasárnapi szentmisét Marton Zsolt váci püspök mutatja be, a részletes program a kegyhely honlapján, facebook-oldalán és a hirdetőtáblákon található.