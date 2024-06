A Magyar Turisztikai Ügynökség sajtóközleményben adta hírül, hogy mintegy 100 cigányzenekar csaknem félezer muzsikusa 303 órán keresztül játszott közel 80 fővárosi vendéglátóhelyen a Dankó Pista Emléknapon. Heves vármegyében öt vendéglátóhely is csatlakozott a Dankó Pista Emléknaphoz és muzsikáltak a cigányzenészek.

A 100 tagú Cigányzenekar a műfaj egyik gyöngyszeme

Forrás: Für Henrik/Békés Megyei Hírlap

Egerben a Kulacs Csárda & Panzióban Danó Béla és cigányzenekara húzta a vendégek nótáit

Czoller Krisztina, a csárda üzletvezető-helyettese elmondta, hogy a cigányzenekar nem csak a jeles napon játszott a csárdában, hiszen rendszeres fellépőként hetente többször is ők biztosítják a hangulatot az étkezésekhez.

– Nyáron kint a teraszon szoktak zenélni mind a négyen, ami mindig különleges hangulatot idéz nálunk. A megbízási szerződés a pályázati kiíráson alapszik, így annak megfelelően, előre lekötött időpontokban és a csoportok külön kérésére is fellépnek. Egyre ritkább Magyarországon is a cigányzenészek jelenléte, mi azonban szeretnénk ezt a hagyományt fenntartani. Lévén, hogy egy csárda vagyunk, nálunk a régies és magyaros motívumok dominálnak, így nagyon örülünk ennek a megállapodásnak és szeretnénk, hogy amíg csak lehet, nálunk zenélhessenek cigányzenészek – mondta el a Kulacs Csárda üzletvezető-helyettese.

Hozzátette, hogy mint általában minden fellépésükkor, június 15-én is nagyon jó hangulatot teremtett a csárdában Danó Béla és cigányzenekara. A vendégek a gasztronómiai élmény mellé műsort is kaptak, valamint ők maguk is csatlakoztak a zenészekhez és jókedvükben énekeltek és táncoltak.