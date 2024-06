Dr. Kolláth Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) TTK Fizika Tanszék és a Környezeti Fényviszonyok Kutatócsoport vezetőjének alkotása nyerte el a legjobb rövidfilm díját a 9. Brnói Teljes Kupolás Filmfesztiválon (Fulldomefestival Brno), amelyen planetáriumok üzemeltetői és a digitális planetáriumok műsorainak gyártói találkoztak – írja az EKKE honlapján.

Idén a Fulldomefestival Brno legjobb rövidfilmjének díját Dr. Kolláth Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Fizika Tanszék és a Környezeti Fényviszonyok Kutatócsoport vezetője nyerte el. Teljesítménye jelentős, ugyanis munkáját olyan amerikai, japán és német „hollywoodi” jellegű stúdiók, nagyobb produkciós cégek munkáival vetették össze, akiknek jelentős emberi és anyagi hátterük volt egy-egy film elkészítéséhez. Míg Kolláth Zoltán egyedüli alkotóként a tudományos eredmények és az égboltminőség-mérésekhez készült fényképek alapján készítette filmjét, külön költségvetés nélkül.

A zsűri az alábbi módon vélekedett az alkotásról:

„Sokféle filmet láttunk a fesztiválon, néhányat nagy, tapasztalt produkciós irodáktól, néhányat pedig kisebb csapatoktól. A The Colour of the Night Sky (Az éjszakai égbolt színe) talán nem rendelkezik olyan összetett produkcióval és kifinomultsággal, mint néhány más film, amit láttunk, de nagyon eredeti koncepcióval rendelkezett, és arra késztetett minket, hogy új módon gondolkodjunk az égboltról.

A film hatásosan lerombolja azt a tévhitet, hogy az éjszakai égbolt sötétkék vagy színtelen, azáltal, hogy a legújabb kutatások eredményeit ismerteti, és feltárja az éjszakai színek néhány meglepő forrását.

A film jól mutatja, hogyan lehet a tudományos kutatást planetáriumokban közvetíteni, és úgy gondoltuk, hogy a körkörös átmenetek szépen szemléltetik az égbolt különböző színeit.”

A film magyar nyelvű változata szeptember 7-e után nézhető meg egyes hazai planetáriumokban. De íme az előzetes: